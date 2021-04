Advertising

orizzontescuola : Supplenze ATA: se il titolare non rientra fisicamente spetta la proroga allo stesso supplente per continuità - scuolainforma : #Supplenze da #graduatorie #ATA di III fascia: il percorso -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze ATA

... la qualifica di "personalea tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delletemporanee ...... di utilizzazione e di conferimento delledel personale docente, educativo eddella scuola l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297". L'emendamento ...di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola l’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297”. L’emendamento riguarda ...Quanti punti servono in III fascia Mediamente in terza fascia Ata per aspirare a qualche supplenza servirebbero almeno una media di 10 punti per ogni profilo, sempre che si sia fatta la scelta giusta ...