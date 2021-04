Supervivientes, Valeria Marini in coppia con Onestini: è amore? (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante la prima puntata di “Supervivientes”, Tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini sembra già essere amore: cosa c’è sotto? L’indiscrezione “bomba” che scuote i fan della trasmissione a “specchio” de… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante la prima puntata di “”, Trae Gianmarcosembra già essere: cosa c’è sotto? L’indiscrezione “bomba” che scuote i fan della trasmissione a “specchio” de… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Matthewcost : RT @trashtvstellare: La presentazione di Valeria Marini ?? #Supervivientes #SVGala1 - Matthewcost : RT @BITCHYFit: Valeria Marini che cerca di aprire un cocco gettandolo a terra: “Eh mi amor si è rotto il machete” e poi si ingurgita un mor… - SagatJyn : RT @trashtvstellare: La presentazione di Valeria Marini ?? #Supervivientes #SVGala1 - os_anna_eh : Valeria sarà un po' come il nostro Paul Gascoigne per gli spagnoli? ?? #isola - 95_addicted : RT @see_lallero: Valeria sei pazzesca (quello in basso a destra è il suo peso + sabbia e fango) #Supervivientes -