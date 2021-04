San Giuliano | partiti i lavori per la realizzazione del Centro Territoriale Covid

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il servizio sarà ubicato in una porzione inutilizzata del poliambulatorio di via Cavour. Ad emergenza sanitaria conclusa, diverrà un presidio di medicina

Advertising

Ugl_sanita : OSPEDALE SAN PAOLO DI CIVITAVECCHIA, CHIUSA LA PEDIATRIA. GIULIANO E ATTIG (UGL SALUTE):”REGIONE LAZIO INTERVENGA… - GiornaleLORA : Ospedale San Paolo di Civitavecchia, chiusa la pediatria. Giuliano e Attig (UGL salute):”Regione Lazio intervenga p… - Uomodellastrad1 : RT @LuigiBrugnaro: Buongiorno da Parco San Giuliano! Oggi giornata di #sopralluoghi delle principali aree verdi del @comunevenezia, che in… - GruppoVeritas : RT @LuigiBrugnaro: Buongiorno da Parco San Giuliano! Oggi giornata di #sopralluoghi delle principali aree verdi del @comunevenezia, che in… - comunevenezia : RT @LuigiBrugnaro: Buongiorno da Parco San Giuliano! Oggi giornata di #sopralluoghi delle principali aree verdi del @comunevenezia, che in… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano

MilanoToday.it

PISA: 40 nuovi casi positivi Cascina 15, Crespina Lorenzana 2, Pisa 12,Terme 9, Vecchiano 1, Vicopisano 1; Tamponi eseguiti: 436 tamponi molecolari e 297 test rapidi; Numero di ...Partendo dall'Arco d'Augusto fino al Ponte di Tiberio con la piazza sull'acqua, il conduttore ha scoperto il fascino dei murales dedicati a Fellini nel Borgo, il nuovo Belvedere di ...Il servizio sarà ubicato in una porzione inutilizzata del poliambulatorio di via Cavour. Ad emergenza sanitaria conclusa, diverrà un presidio di medicina territoriale ...Giuliano Annigliato, attivo nel campo della comunicazione ... il nome dell’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato per la conquista di Palazzo San Giacomo. Mentre Salvini fece intendere di ...