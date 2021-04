Salute: online video pillole d'arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?". E ancora: "Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?". Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delle 'Pills of Art Junior', online sul canale YouTube Menarini Group in italiano e in inglese, per conoscere e far conoscere ai loro coetanei alcuni capolavori senza tempo. I brevi video descrivono curiosità, dettagli ancora da svelare e aneddoti sulle opere d'arte più celebri, principalmente del Rinascimento italiano. E lo fanno grazie alle domande di giovanissimi e alle risposte semplici e dirette di (quasi) altrettanto giovani esperti del mondo dell'arte. La Medusa di Caravaggio, la Primavera del Botticelli e la Madonna della seggiola di Raffaello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?". E ancora: "Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?". Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delle 'Pills of Art Junior',sul canale YouTube Menarini Group in italiano e in inglese, per conoscere e far conoscere ai loro coetanei alcuni capolavori senza tempo. I brevidescrivono curiosità, dettagli ancora da svelare e aneddoti sulle opere d'più celebri, principalmente del Rinascimento italiano. E lo fanno grazie alle domande di giovanissimi e alle risposte semplici e dirette di (quasi) altrettanto giovani esperti del mondo dell'. La Medusa di Caravaggio, la Primavera del Botticelli e la Madonna della seggiola di Raffaello ...

Advertising

giornaleradiofm : Salute: online video pillole d'arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi: Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - 'Chi so… - reggiotv : La Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi per l'anno 2021 è stata indetta dal Ministero della Salute per… - infoitsalute : Verona, parte 'La salute della mente. I consigli dei medici': ciclo di incontri online per i familiari di anziani g… - giornali_it : Covid, “Lalo” Maradona ricoverato in terapia intensiva in Argentina #9aprile #TgENotiziariOnline #SkyTg24 - IWBank_it : Con #IWBank puoi sottoscrivere online, sul mercato MOT di @BorsaItalianaIT, la nuova emissione del #BTPFutura a sos… -