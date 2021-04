Russell | l' aiuto dello psicologo per migliorare ancora

(Di venerdì 9 aprile 2021) Per quanto nel paddock le sue capacità di guida non siano in discussione, non è stato un 2020 facile per George. Il talento di casa Mercedes momentaneamente "parcheggiato" alla Williams , ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russell aiuto

Leclerc, con la SF71H in pista e la SF90 in garage La psicologia non è una debolezza Alla testata britannica i ,ha raccontato come per migliorare sia ricorso ad uno psicologo: " Penso che la ...... più in forma che mai ', queste le parole di Georgealla testata britannica i . ' Credo che tante persone, gli uomini in particolare, vedano l'della psicologia come una debolezza, ma ...Alla testata britannica i, Russell ha raccontato come per migliorare ... allora devi parlarne con dei professionisti e loro ti aiuteranno, che sia a livello di affari o a livello personale.Questo mi ha permesso di tornare più forte, più in forma che mai“, queste le parole di George Russell alla testata britannica i. “Credo che tante persone, gli uomini in particolare, vedano l’aiuto ...