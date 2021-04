Riaperture | Speranza aspetta il «largo impatto» dei vaccini Meloni | «Programmarle subito» video

(Di venerdì 9 aprile 2021) Non solo i dati sull’andamento dell’epidemia. A determinare i tempi e i modi dellesarà anche la campagna vaccinale. Il governo aggiusta ancora una volta la linea sulla ripartenza. «Fino a quando non avremo una tenuta molto larga dell’deiè chiaro che una parte delle misure restrittive bisognerà immaginare che continuino ad accompagnare questo periodo di transizione», ha affermato il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento al convegno “Riapri Italia. La sfida è oggi”, promosso dal gruppo FdI del Senato.rassicura suiha rassicurato sul fatto che «stiamo superando il collo di bottiglia delle dosi in arrivo» e si è detto «sicuro» che «nelle prossime settimane» ci sarà «una accelerazione sui ...

"Misure restano con insufficienti immunizzati". Il ministro della Salute Robertoconferma, pur senza citarle, che il governo potrebbe far scattare alcune"nelle prossime settimane". E dice, intervenendo all'evento 'Riapri Italia' organizzato da Fratelli d'...... Massimo Garavaglia, saranno confermate dai fatti: "Il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data delleper noi'. Sicuramente è ladi molti noi, ma non ...Mario Draghi è stato chiaro: "C'è la volontà del governo di vedere le prossime settimane come di riaperture, non di chiusure". E il ministro Mariastella Gelmini ha parlato di maggio come mese della ri ...Il ministro della Salute Roberto Speranza pronto a firmare un'ordinanza che porterà molte parti d'Italia in zona arancione. Lo ha annunciato lo stesso ...