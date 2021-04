PUBG: New State, su Android pre-registrazioni a quota 10 milioni – Notizia – iPhoneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Le pre-registrazioni di PUBG: New State sui dispositivi Android hanno superato quota 10 milioni, e a breve si apriranno anche su iOS: un successo annunciato?. PUBG: New State ha aperto lo scorso febbraio le pre-registrazioni su Android, e a quanto pare la risposta degli utenti è stata entusiastica, con oltre 10 milioni di preorder effettuati su Google Play Store. Annunciato alcune settimane fa, PUBG: New State è un nuovo battle royale futuristico realizzato dagli autori di PUBG, e a quanto pare si tratta a tutti gli effetti di sequel con meccaniche ridisegnate per i dispositivi mobile. “In PUBG: NEW State, … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Le pre-di: Newsui dispositivihanno superato10, e a breve si apriranno anche su iOS: un successo annunciato?.: Newha aperto lo scorso febbraio le pre-su, e a quanto pare la risposta degli utenti è stata entusiastica, con oltre 10di preorder effettuati su Google Play Store. Annunciato alcune settimane fa,: Newè un nuovo battle royale futuristico realizzato dagli autori di, e a quanto pare si tratta a tutti gli effetti di sequel con meccaniche ridisegnate per i dispositivi mobile. “In: NEW, … Notizie ...

