Prete no vax, sconcerto a messa per vittima del virus: “Non vaccinatevi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Un Prete no vax ha creato indignazione e scompiglio in occasione di una commemorazione funebre. Il caro estinto era morto proprio per Covid. Prete no vax, durante una messa in suffragio per la memoria di un uomo scomparso proprio a causa del virus, giunge da un ecclesiastico un invito a dir poco controverso. E che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021) Unno vax ha creato indignazione e scompiglio in occasione di una commemorazione funebre. Il caro estinto era morto proprio per Covid.no vax, durante unain suffragio per la memoria di un uomo scomparso proprio a causa del, giunge da un ecclesiastico un invito a dir poco controverso. E che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

