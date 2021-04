Pierpaolo Pretelli abbandona Andrea Zelletta?

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 5avevano instaurato un profondo rapporto di amicizia. Spenti i riflettori però, le cose sembrano aver preso una piega differente. A raccontarlo èstesso, che rivela di non sentire l’amico da un mese. Un’amicizia nata durante il reality che però non sembrerebbe essere stata coltivata una volta usciti dalla casa: sarebbe questo lo stato attuale dei rapporti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Se i rapporti continuano al di fuori è bene, altrimenti fa niente.' Proprio di recente ha invece parlato dei problemi con. In radio ha specificato che: 'Conho bisogno ...Andrea Zelletta sul rapporto condopo il GF Vip: 'Dobbiamo chiarire' Andrea Zelletta un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 venerdì 9 aprile 2021 è stato intervistato a RTL 102.5 News. L'ex gieffino ha ...Nella casa del Grande Fratello VIP 5 Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli avevano instaurato un profondo rapporto di amicizia. Spenti i riflettori però, le cose sembrano aver preso una piega ...Se i rapporti continuano al di fuori è bene, altrimenti fa niente.” Proprio di recente ha invece parlato dei problemi con Pierpaolo Pretelli. In radio ha specificato che: “Con Pierpaolo ho bisogno di ...