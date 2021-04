Piano pandemico, Ranieri Guerra indagato a Bergamo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il direttore aggiunto dell'Oms Ranieri Guerra è indagato per false informazioni al pm. Il 5 novembre scorso era stato sentito come testimone, e aveva dichiarato che il Piano pandemico antinfluenzale ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il direttore aggiunto dell'Omsper false informazioni al pm. Il 5 novembre scorso era stato sentito come testimone, e aveva dichiarato che ilantinfluenzale ...

