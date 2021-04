Per Carrabba Cia Puglia le gelate sono un disastro | un colpo al cuore | intervenire subito

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 aprile 2021) Bari. Un intero campo di tulipani, il primo e l’unico in tutta la, è andato completamente distrutto; è successo a Foggia, ma lehanno colpito duro in tutta la regione e hanno riguardato ogni tipologia di coltura: vigneti, frutteti, ortaggi, seminativi, mandorleti e fioristati pesantemente danneggiati e, in molti casi, i prossimi raccolti potrebbero essere in parte o del tutto compromessi. CIA Agricoltori Italiani dellasta raccogliendo e verificando segnalazioni da tutte le province; danni dal Nord al Sud della Regione a causa di temperature che nella notte e nella prima mattinata di venerdì 9 aprilescese sotto lo zero. Lehanno colpito duro nel Barese, nella Bat, nel Foggiano, in provincia di Taranto, nel Brindisino e nel Leccese. «È un ...