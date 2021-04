Norwegian Cruise Line riprende la navigazione A bordo solo i passeggeri vaccinati

(Di venerdì 9 aprile 2021) La compagnia crocieristicatornerà a navigare in Europa dal 25 Luglio. Punti fermi: rigidi protocolli sanitari eLa, colosso della crocieristica americana, ripartirà a solcare i mari europei facendo tappa ad Atene. Dopo un anno e più di blocco della, la compagnia si prepara are le attività dal prossimo 25 Luglio. E la tappa in Grecia ha ispirato un protocollo di sicurezza decisamente spartano: apotranno salirepersonale e, e dsoltanto dopo aver effettuato un test anti Covid. Protocollo necessario visto che il Center for Diseases ...

Si muove al rialzoLine Hldgs , che si attesta a 31,65, con un aumento dell'1,82% e scambia in profit anche Royal Caribbean Cruises , che lievita dell'1,02%. A sostenere i rialzi di ...... ovvero delle societa' che maggiormente trarrebbero beneficio da un ritorno alla normalita': Carnival +3%,Line +2,3%, Royal Caribbean Cruises +1,2%, United Airlines +0,35%. Da ...La compagnia crocieristica americana torna a navigare in Europa dal 25 luglio iniziando dalla Grecia con rigidi protocolli sanitari . I vaccini punto di svolta ...Monfalcone - Anche Norwegian Cruise Line ha annunciato il suo ritorno in servizio lontano dagli Stati Uniti. Infatti i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) non ha ...