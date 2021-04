Napoli; Ghoulam, bene iter dopo infortunio ginocchio (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per Faouzi Gholam. Il terzino algerino del Napoli stamattina ha fatto il previsto controllo a Villa Stuart dal professor Mariani al ginocchio sinistro. Il club comunica che l'esito del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per Faouzi Gholam. Il terzino algerino delstamattina ha fatto il previsto controllo a Villa Stuart dal professor Mariani alsinistro. Il club comunica che l'esito del ...

Advertising

zazoomblog : UFFICIALE – Ghoulam visita di controllo a Villa Stuart: il comunicato della SSC Napoli - #UFFICIALE #Ghoulam… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Napoli; Ghoulam, bene iter dopo infortunio ginocchio Ok da visita a Roma, algerino punta a tornare prossima stagione - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, procede bene l’iter post-infortunio al ginocchio di Faouzi #Ghoulam - sportli26181512 : Napoli, controllo al ginocchio per Ghoulam: ecco le condizioni: Lo scorso 7 marzo il Napoli perdeva Faouzi Ghoulam… - NunzioMarrazzo : Napoli. Controllo al ginocchio per Ghoulam: l’esito è positivo ?? #Calcio, #Canonico, #Ghoulam, #Mariani, #Napoli,… -