Morte Principe Filippo, cinque immagini che hanno fatto la storia (Di venerdì 9 aprile 2021) Ha già fatto il giro del mondo la notizia della Morte del Principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso questa mattina all’età di 99 anni. Filippo, che sarebbe diventato centenario tra qualche mese, si è spento “serenamente”, come si legge nel comunicato diffuso dalla Famiglia Reale. Un’intera vita spesa al fianco di sua moglie, la Regina Elisabetta, che lo considerava la sua “roccia”. Un’esistenza, quella di Filippo, che può essere raccontata anche tramite alcune delle sue foto più celebri. LEGGI ANCHE => Muore a 99 anni il Principe Filippo: Buckingham Palace annuncia 8 giorni di lutto nazionale Una delle date più importanti nella vita di Filippo di Edimburgo e anche nella storia recente del ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 aprile 2021) Ha giàil giro del mondo la notizia delladel, duca di Edimburgo, scomparso questa mattina all’età di 99 anni., che sarebbe diventato centenario tra qualche mese, si è spento “serenamente”, come si legge nel comunicato diffuso dalla Famiglia Reale. Un’intera vita spesa al fianco di sua moglie, la Regina Elisabetta, che lo considerava la sua “roccia”. Un’esistenza, quella di, che può essere raccontata anche tramite alcune delle sue foto più celebri. LEGGI ANCHE => Muore a 99 anni il: Buckingham Palace annuncia 8 giorni di lutto nazionale Una delle date più importanti nella vita didi Edimburgo e anche nellarecente del ...

Advertising

VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - rtl1025 : ???? Union Jack a mezz'asta a #BuckinghamPalace per #Filippo di #Edimburgo. La bandiera britannica e' stata fatta cal… - MediasetTgcom24 : Londra, l'annuncio della morte del principe Filippo affisso sul cancello di Buckingham Palace #filippo… - carlott97549396 : RT @darkap89: Ecco il momento esatto in cui BBC One ha interrotto la regolare programmazione per l'annuncio flash della morte del Principe… - MasterblogBo : LONDRA (ITALPRESS) - E' morto, all'età di 99 anni, il principe Filippo. Lo ha annunciato Buckingham Palace: 'E' con… -