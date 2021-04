Messina | colpo all' impero dei clan | 33 arresti nella notte Al vertice il padrino uscito dal 41 bis

(Di venerdì 9 aprile 2021) È stato detenuto per 13 anni, alcuni dei quali al 41 bis, e appena scarcerato era tornato alla guida del. Oggi Giovanni Lo Duca , boss di, è finalmente tornato in cella. Le indagini, ...

È quanto emerge dall'operazione antimafia diche ha prtato all'emissione di 33 misure cautelari. In una circostanza, per esempio, è emerso come una donna del quartiere si fosse rivolta a Lo ...Leggi notizie correlate ? "Ex pentiti tornati al potere" - Mafia a, 14 arresti ? Mafia,al clan Mangialupi - Estorsioni e droga: 21 arresti Lo Duca era tornato libero da due anni, dopo ...Oggi Giovanni Lo Duca, boss di Messina, è finalmente tornato in cella. Le indagini, avviate dopo la scarcerazione del padrino, hanno accertato che il capomafia aveva riassunto le redini ...MESSINA – Associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, sequestro di persona, scambio elettorale politico-mafioso, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi, ...