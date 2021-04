Merkel vuole il lockdown per contrastare la terza ondata Covid tedesca: è scontro con i Laender (Di venerdì 9 aprile 2021) In Germania è forte la tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown richiesto da Angela Merkel, dal ministro della Salute Jens Spahn e dai politici dell'Unione, per frenare la terza ondata. Diversi ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) In Germania è forte la tensione sull'ipotesi di un nuovorichiesto da Angela, dal ministro della Salute Jens Spahn e dai politici dell'Unione, per frenare la. Diversi ...

Advertising

fainformazione : Covid: Merkel vuole la chiusura, i Laender spingono per le riaperture. Litigi in Germania Non si terrà in German… - fainfoesteri : Covid: Merkel vuole la chiusura, i Laender spingono per le riaperture. Litigi in Germania Non si terrà in German… - zazoomblog : Merkel vuole il lockdown per contrastare la terza ondata Covid tedesca: è scontro con i Leander - #Merkel #vuole… - globalistIT : - LauraCarrese : Dopo il lockdown precedente sono aumentati i positivi e la Merkel vuole richiudere. I tedeschi votano male. -