Marcuzzi, Blasi e Lagerback: 3 stili per 3 primedonne della tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Attualmente impegnate nella conduzione dei rispettivi programmi televisivi – Alessia Marcuzzi a Le Iene, Filippa Lagerback a Che tempo che fa e Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi -, a ogni puntata le tre blondie tv angels non mancano di sfoderare il proprio e ben marcato stile. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Attualmente impegnate nella conduzione dei rispettivi programmi televisivi – Alessia Marcuzzi a Le Iene, Filippa Lagerback a Che tempo che fa e Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi -, a ogni puntata le tre blondie tv angels non mancano di sfoderare il proprio e ben marcato stile.

ginevraferrari_ : RT @eu_phoriaa_: 'io sono uscito dal GF in 1 mese e ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di Bonolis, Marcuzzi, Costanzo, Blasi, Sa… - martaxxofficial : RT @eu_phoriaa_: 'io sono uscito dal GF in 1 mese e ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di Bonolis, Marcuzzi, Costanzo, Blasi, Sa… - oggiammareyee : RT @eu_phoriaa_: 'io sono uscito dal GF in 1 mese e ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di Bonolis, Marcuzzi, Costanzo, Blasi, Sa… - notonlytz : RT @eu_phoriaa_: 'io sono uscito dal GF in 1 mese e ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di Bonolis, Marcuzzi, Costanzo, Blasi, Sa… - Tata08215870 : RT @eu_phoriaa_: 'io sono uscito dal GF in 1 mese e ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di Bonolis, Marcuzzi, Costanzo, Blasi, Sa… -