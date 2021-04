Marco Bocci | chi è | età | carriera | altezza | chi è la moglie | figli | Instagram

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Canzone Segreta lo show in onda questa sera, venerdì 9 aprile, su Rai 1. Tra gli ospiti anche: chi è, anni,, nome d’arte diolini, è nato a Marsciano il 4 agosto del 1978. È un attore italiano noto per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra Antimafia. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, a Roma.Esordisce come attore teatrale nel 2000, proseguendo poi nel cinema e soprattutto nella televisione. Tra i suoi lavori ricordiamo: i film I cavalieri che fecero l’impresa, ...

Advertising

MontiFrancy82 : Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni sono gli ospiti d’eccezi… - eleonoradaniele : RT @SMSNEWSOFFICIAL: @OriettaBerti #BelenRodriguez #OrnellaMuti @eleonoradaniele @MarcoBocci @AlessioBoni_FP sono gli ospiti d’eccezione… - 1926_cri : C'è qualcuna che per favore vuol condividere con me commenti sulla fighezza di Marco Bocci? - SMSNEWSOFFICIAL : @OriettaBerti #BelenRodriguez #OrnellaMuti @eleonoradaniele @MarcoBocci @AlessioBoni_FP sono gli ospiti d’eccezio… - zazoomblog : Laura Chiatti l’attrice moglie di Marco Bocci madre di Enea e Pablo - #Laura #Chiatti #l’attrice #moglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci

Non tutti sanno che, da giovane, Laura Chiatti, moglie di, non sognava di diventare un'attrice, né tantomeno di posare per alcuni dei più famosi brand di moda (come in effetti si è ritrovata a fare a partire dagli anni Novanta). Da piccola, ..., attore originario di Marsciano , in Umbria, è uno degli ospiti della nuova puntata di Canzone segreta , il varietà condotto da Serena Rossi in onda anche oggi in prima serata su Rai1. ...Laura Chiatti è la moglie di Marco Bocci. Insieme hanno avuto due figli, Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Scopriamo di più su di lei.Ospiti Alessio Boni, Eleonora Daniele, Belen Rodriguez, Orietta Berti, Marco Bocci e Ornella Muti” ha affermato. Alberto Matano, gag con gli ospiti alla fine della puntata de La vita in diretta di ...