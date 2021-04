L'"Utopia" diventa realtà. Ecco l'avventura più folle di Silvio Berlusconi - (Di venerdì 9 aprile 2021) Luigi Mascheroni Anche i fiori all'occhiello rifioriscono. E così il fiore all'occhiello di Mediaset e Publitalia, la pubblicazione più prestigiosa della maison Berlusconi, l'elegante biglietto da visita editoriale per capi di Stato, industriali e intellettuali italiani e stranieri, ossia la celebre collana «Biblioteca dell'Utopia» dell'unica casa editrice mai apparsa col nome del Cavaliere - la Silvio Berlusconi Editore - torna a nuova vita e sotto una nuova sigla: la Luni editrice di Matteo Luteriani. Ve li ricordate? Il primo di quei libri - ormai oggetto di collezionismo - fu l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam nel 1990, l'ultimo la Repubblica di Platone nel 2012. In mezzo: grandi classici del pensiero e della letteratura, dalla cura e la veste editoriale ineccepibile, stampati prima da ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Luigi Mascheroni Anche i fiori all'occhiello rifioriscono. E così il fiore all'occhiello di Mediaset e Publitalia, la pubblicazione più prestigiosa della maison, l'elegante biglietto da visita editoriale per capi di Stato, industriali e intellettuali italiani e stranieri, ossia la celebre collana «Biblioteca dell'» dell'unica casa editrice mai apparsa col nome del Cavaliere - laEditore - torna a nuova vita e sotto una nuova sigla: la Luni editrice di Matteo Luteriani. Ve li ricordate? Il primo di quei libri - ormai oggetto di collezionismo - fu l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam nel 1990, l'ultimo la Repubblica di Platone nel 2012. In mezzo: grandi classici del pensiero e della letteratura, dalla cura e la veste editoriale ineccepibile, stampati prima da ...

I primi tre furono l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, l'Utopia di Tommaso Moro e Il Principe di Niccolò Machiavelli annotato dal falso Napoleone (un'edizione che mancava dall'800: la ...

