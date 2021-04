Jeep - Meunier | A Melfi grande successo | faremo molti investimenti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Christian, erede di Mike Manley alla guida della, ha ben presente la situazione italiana (anche riguardo al Covid) ed è entusiasta dellavoro fatto ae dalla possibilità di costruirvi proprio il modello più venduto del marchio, la Compass. Protagonista di un segmento che vede numeri in crescita a doppia cifra, la Suv di segmento C è stata scelta da oltre 2 milioni di clienti in Europa. "La, ha dettonel corso di un iincontro con la stampa italiana, "è oramai un marchio italo-americano: credo molto ine lìancora, voglio dire grazie a ogni lavoratore dello stabilimento, ai dealer e a tutti quelli che ci stanno supportando". Parole incoraggianti che ...

Quattroruote

conferma poi sia la più piccola delle, in arrivo prossimamente prodotta in Europa, sia un elemento caro a noi italiani: il marchio americano di Stellantis non tradirà il proprio spirito ...'La, ha dettonel corso di un iincontro con la stampa italiana, 'è oramai un marchio italo - americano: credo molto in Melfi e lì faremo ancora molti investimenti, voglio dire grazie a ...Come sta andando il mondo Jeep in questo periodo, parlando di Europa? A spiegarlo è direttamente il CEO Christian Meunier, che benedice la nuova Compass e l’elettrificazione. Meunier conferma poi sia ...Il presidente della Jeep si è detto soddisfatto dei siti produttivi italiani, anche nell'ottica dell'elettrificazione massiva. Confermata la produzione della Wrangler Magneto ...