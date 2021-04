George Floyd è morto per asfissia, c'è la conferma dello pneumologo (Di venerdì 9 aprile 2021) George Floyd morto per asfissia e non per un overdose di fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell agente Derek Chauvin . Lo ha stabilito lo pneumologo Martin Tobin nella sua testimonianza al ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021)pere non per un overdose di fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell agente Derek Chauvin . Lo ha stabilito loMartin Tobin nella sua testimonianza al ...

