Focolaio Covid in Nazionale, De Rossi ricoverato allo Spallanzani con polmonite (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi è stato ricoverato allo Spallanzani a causa del Covid - 19: l'ex centrocampista della Roma, ora nello staff della Nazionale Italiana, era tra coloro risultatio positivi nel cluster ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele Deè statoa causa del- 19: l'ex centrocampista della Roma, ora nello staff dellaItaliana, era tra coloro risultatio positivi nel cluster ...

Advertising

FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - Corriere : De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani: contagiato nel focolaio della Nazionale - Juventina962 : RT @Fabio_Martini_: La lunga onda del focolaio Covid scoppiato in Nazionale porta addirittura #DeRossi al ricovero. Auguri di pronta guarig… - tamistars : RT @Corriere: De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani: contagiato nel focolaio della Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Covid, De Rossi ricoverato allo Spallanzani in via precauzionale dopo focolaio Nazionale Daniele De Rossi da giovedì 8 aprile è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Ropma dopo il focolaio covid nato la scorsa settimana all'interno della Nazionale . Lo confermano all'agenzia Ansa ambienti vicini all'ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo ...

Covid: De Rossi ricoverato allo Spallanzani Daniele De Rossi da ieri è ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo il focolaio covid nato la scorsa settimana all'interno della Nazionale di calcio. Lo confermano all'Ansa ambienti vicini all'ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo ...

Covid: focolaio Catanzaro, rinviata partita con Juve Stabia ANSA Nuova Europa Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid: contagiato da focolaio Nazionale Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid. L’ex capitano della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. Nella giornata di ...

Coronavirus, in provincia di Reggio Emilia 202 contagiati e sei morti Altri sei morti e 202 contagiati dal Covid. Questa la sintesi del bilancio ... Dei nuovi positivi, 95 dei quali sono riconducibili a focolai, 198 sono in isolamento domiciliare e quattro sono ...

Daniele De Rossi da giovedì 8 aprile è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Ropma dopo ilnato la scorsa settimana all'interno della Nazionale . Lo confermano all'agenzia Ansa ambienti vicini all'ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo ...Daniele De Rossi da ieri è ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo ilnato la scorsa settimana all'interno della Nazionale di calcio. Lo confermano all'Ansa ambienti vicini all'ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo ...Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid. L’ex capitano della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. Nella giornata di ...Altri sei morti e 202 contagiati dal Covid. Questa la sintesi del bilancio ... Dei nuovi positivi, 95 dei quali sono riconducibili a focolai, 198 sono in isolamento domiciliare e quattro sono ...