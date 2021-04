Fate attenzione all’app fake che sfrutta il marchio Netflix: ecco come individuarla (Di venerdì 9 aprile 2021) Attenti alla app farlocca che sfrutta il marchio Netflix: un malware potrebbe infilarsi sul vostro telefonino e fare parecchi danni. Meglio quindi tenere più di un occhio aperto e le mani a posto. La app fasulla si chiama FlixOnline ed è stata individuata dopo aver creato parecchi grattacapi ad utenti di mezzo pianeta su Google Play Store. Sono stati i ricercatori della società di sicurezza Check Point Software Technologies ad avvisare Google ed Apple del pericolo online quando già quasi un migliaio di persone avevano scaricato la app incriminata. In pratica FlixOnline ha sfruttato un marchio originale come Netflix rispondendo ai messaggi in arrivo per conto delle ignare vittime, arrivando in pochi secondi al furto di dati e credenziali dell’utente. Del resto l’offerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Attenti alla app farlocca cheil: un malware potrebbe infilarsi sul vostro telefonino e fare parecchi danni. Meglio quindi tenere più di un occhio aperto e le mani a posto. La app fasulla si chiama FlixOnline ed è stata individuata dopo aver creato parecchi grattacapi ad utenti di mezzo pianeta su Google Play Store. Sono stati i ricercatori della società di sicurezza Check Point Software Technologies ad avvisare Google ed Apple del pericolo online quando già quasi un migliaio di persone avevano scaricato la app incriminata. In pratica FlixOnline hato unoriginalerispondendo ai messaggi in arrivo per conto delle ignare vittime, arrivando in pochi secondi al furto di dati e credenziali dell’utente. Del resto l’offerta ...

