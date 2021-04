Dramma musica: morto il rapper DMX, aveva 50 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) Un grave Dramma ha sconvolto il mondo della musica internazionale: morto il rapper DMX, aveva 50 anni. Il rapper DMX, uno dei più noti artisti a livello mondiale, è morto poco fa. Il rapper – vero nome Earl Simmons – è morto oggi all’età di 50 anni al White Plains Hospital di New York. DMX L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021) Un graveha sconvolto il mondo dellainternazionale:ilDMX,50. IlDMX, uno dei più noti artisti a livello mondiale, èpoco fa. Il– vero nome Earl Simmons – èoggi all’età di 50al White Plains Hospital di New York. DMX L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

_simo_terra_ : Era da poco finita la musica turca. Sono le regole del gioco della sedia ragà. Non ci giuocavate da bambini??? Non… - LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #Musica #Poesia #Politica #Storia #Recital Ho sempre amato recitare i testi delle #canzone italiana, specie quelli apparen… - patriziaalbert3 : RT @TizianoFerro: #1ANNOSENZAEVENTI INSIEME: per i lavoratori della musica. Non ci fermiamo, il supporto continua e continuerà . @chiamaten… - SkaylerEtienne : #prelemi posso creare un dramma????? potranno inventare e costruire delle storie/incontri/avvistamenti in estate se p… - traimieipassi : @Comment_20 ma appunto, la stanno facendo troppo tragica, poteva capitare a qualsiasi coppia perché sono in un prog… -