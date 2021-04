Covid Brasile | è record di morti | Senato aprirà indagine su Bolsonaro

(Di venerdì 9 aprile 2021) Insi è registrato undia causa di complicanze legate al coronavirus, 4.249 nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 345mila vittime dall'inizio della pandemia. Una situazione insostenibile anche a livello politico, tanto che ilha deciso di aprire un'sul presidente Jair, che da sempre ha sottostimato gli effetti della pandemia e minimizzato il rischio che gli ospedali potessero terminare i farmaci e i posti letto a disposizione per i malati. Solo due giorni faaveva detto di ''non piangere sul latte versato'' e che ''la pandemia in parte viene utilizzata politicamente non per sconfiggere il virus ma per abbattere il presidente''. Il presidente delRodrigo Pacheco ha fatto sapere che la ...

Non dica come si tratta il, come si tratta illo dicono i medici ", ma Simona Ventura ... E poi: "Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal...Sempre meno che in, sussurra qualche esperto, calcolando che da quelle parti si contano oltre quattromila morti da- 19 nelle sole 24 ore di ieri, portando il totale dei decessi a quota ...In Brasile si è registrato un record di morti a causa di complicanze legate al coronavirus, 4.249 nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 345mila vittime dall'inizio della pandemia. Una situazione ...Iniziati i test clinici del vaccino anti-covid NDV-HXP-S, che ha una nuova struttura molecolare più efficace e più facile da produrre su larga scala.