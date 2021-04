Covid, altro caso in una scuola: positivo alunno delle medie della Pascoli (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un altro caso di Covid-19 tra gli studenti di Benevento dopo soli tre giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza. Dopo la bimba della Sant’Angelo a Sasso, questa volta a risultare positivo al tampone è stato un ragazzo iscritto presso la scuola Media “Pascoli” di via Sandro Pertini. Anche in questo caso è scattato immediatamente il protocollo anti-Covid: sono stati dunque sanificati sia l’aula frequentata dal ragazzo che gli ambienti scolastici posti al medesimo piano. In automatico è scattata la quarantena per gli altri alunni e per i docenti della classe. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Undi-19 tra gli studenti di Benevento dopo soli tre giorni dalla ripresalezioni in presenza. Dopo la bimbaSant’Angelo a Sasso, questa volta a risultareal tampone è stato un ragazzo iscritto presso laMedia “” di via Sandro Pertini. Anche in questoè scattato immediatamente il protocollo anti-: sono stati dunque sanificati sia l’aula frequentata dal ragazzo che gli ambienti scolastici posti al medesimo piano. In automatico è scattata la quarantena per gli altri alunni e per i docenticlasse. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

