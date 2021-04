Copasir, la Lega: si azzera tutto e si riparte. FdI: un passo avanti. Ma il braccio di ferro continua (Di venerdì 9 aprile 2021) Sul Copasir “si azzera tutto, si dimettono tutti, vengono rinominati i nuovi componenti e si ricomincia da capo, in 24 ore. L’ultima cosa di cui ho voglia di occuparmi e gli italiani hanno voglia di sentire sono beghe per le poltrone, l’ultima cosa che mi interessa è chi presiede che cosa”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. Potrebbe essere questo, alla fine, il punto di partenza per la soluzione del rebus sulla presidenza del Copasir, che per legge spetta all’opposizione e che ora è in mano alla Lega. Il presidente leghista Volpi: azzerare e ripartire. Urso non partecipa Salvini riprende dunque la proposta di resettare tutto già formulata ieri dal presidente leghista del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Sul“si, si dimettono tutti, vengono rinominati i nuovi componenti e si ricomincia da capo, in 24 ore. L’ultima cosa di cui ho voglia di occuparmi e gli italiani hanno voglia di sentire sono beghe per le poltrone, l’ultima cosa che mi interessa è chi presiede che cosa”. Lo ha ribadito il segretario della, Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. Potrebbe essere questo, alla fine, il punto di partenza per la soluzione del rebus sulla presidenza del, che per legge spetta all’opposizione e che ora è in mano alla. Il presidente leghista Volpi:re e ripartire. Urso non partecipa Salvini riprende dunque la proposta di resettaregià formulata ieri dal presidente leghista del ...

