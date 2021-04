Ciro dei The Jackal vince LOL: "A un certo punto ero mentalizzato. Non ridevo più. Con Elio mi è esploso un polmone" (Di venerdì 9 aprile 2021) È Ciro dei The Jackal il vincitore di Lol - Chi ride è fuori, il format di Prime Video che ha scatenato telespettatori e social in questi giorni. L’obiettivo di ogni giocatore è far ridere gli altri: vince chi resiste di più. E a resistere è stato proprio il giovane comico che oggi, intervistato dal Corriere della Sera, racconta: “All’inizio in maniera molto furba cercavo di bere e mangiare in continuazione per nascondere qualsiasi abbozzo di sorriso nelle smorfie della bocca; anche far finta di bere mi ha aiutato tantissimo ... Arrivato a un certo punto è stato quasi facile, superata una certa soglia non mi faceva ridere più niente, ero come mentalizzato”. Il comico rivela poi che, in passato, il suo desiderio era quello di fare il ballerino in tv: “Nasco come ballerino di jazz e hip ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Èdei Theil vincitore di Lol - Chi ride è fuori, il format di Prime Video che ha scatenato telespettatori e social in questi giorni. L’obiettivo di ogni giocatore è far ridere gli altri:chi resiste di più. E a resistere è stato proprio il giovane comico che oggi, intervistato dal Corriere della Sera, racconta: “All’inizio in maniera molto furba cercavo di bere e mangiare in continuazione per nascondere qualsiasi abbozzo di sorriso nelle smorfie della bocca; anche far finta di bere mi ha aiutato tantissimo ... Arrivato a unè stato quasi facile, superata una certa soglia non mi faceva ridere più niente, ero come”. Il comico rivela poi che, in passato, il suo desiderio era quello di fare il ballerino in tv: “Nasco come ballerino di jazz e hip ...

