(Di venerdì 9 aprile 2021) MADRID (Spagna) - Juan Cala non dovrebbe subire alcuna sanzione per. Questo è quanto filtra dalle indiscrezioni raccolte da "Cadena Cope", secondo le quali la società specializzata in lettura ...

Advertising

ItaSportPress : Caso Diakhaby, La Liga: 'Nessun razzismo' - - sportli26181512 : Caso Diakhaby: no prove di razzismo, si va verso archiviazione: La società specializzata in lettura di labiale inca… - DiMarzio : Caso #Diakhaby, il comunicato de LaLiga - sportface2016 : Caso #Diakhaby, l'accusa del presidente del #Valencia: 'Nessun club di #Liga ci ha difesi' - infoitsport : Caso Diakhaby-Cala, la Federazione spagnola apre un’indagine -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Diakhaby

Per questo motivo i compagni del giocatore francese avevano fatto lo stesso, salvo poi tornare quando(poi sostituito) ha chiesto loro di continuare a giocare. Nel post partita Juan Cala ...Juan Cala replica a Mouctare di fatto getta ulteriore benzina sul fuoco dopo il presuntodi razzismo in Cadice - Valencia di domenica scorsa.Secondo queste, infatti, la società specializzata in lettura di labiale incaricata dalla Liga, analizzando immagini e audio, sarebbe giunta alla conclusione che il giocatore non avrebbe proferito ...Getafe-Cadice è una partita valida per la trentesima giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici, formazioni.