Capello: “Pochi giovani? Poco coraggio dei tecnici e troppi stranieri” (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel calcio i giovani faticano così tanto a imporsi “per il Poco coraggio di qualche mio ex collega e i troppi stranieri presenti“. Questo il parere di Fabio Capello, che in un’intervista a Il Corriere dello Sport ha commentato la situazione del calcio italiano. “Sul primo piano dico che nei vivai ci sono bravi giocatori che potrebbero essere inseriti in prima squadra e lanciati al momento giusto, ma non viene fatto forse per l’ossessione del risultato da raggiungere” ha detto don Fabio, uno dei tecnici più vincente del nostro Paese e oggi apprezzato opinionista tv, “non c’è pazienza e, in qualche caso, gli allenatori il talento non lo capiscono nemmeno”. “Sul secondo aspetto forse si cercano gli stranieri sperando che diventino fenomeni, ma non mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel calcio ifaticano così tanto a imporsi “per ildi qualche mio ex collega e ipresenti“. Questo il parere di Fabio, che in un’intervista a Il Corriere dello Sport ha commentato la situazione del calcio italiano. “Sul primo piano dico che nei vivai ci sono bravi giocatori che potrebbero essere inseriti in prima squadra e lanciati al momento giusto, ma non viene fatto forse per l’ossessione del risultato da raggiungere” ha detto don Fabio, uno deipiù vincente del nostro Paese e oggi apprezzato opinionista tv, “non c’è pazienza e, in qualche caso, gli allenatori il talento non lo capiscono nemmeno”. “Sul secondo aspetto forse si cercano glisperando che diventino fenomeni, ma non mi ...

