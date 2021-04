Bimbo di 3 anni cade in piscina e muore a Quartu Sant'Elena (Cagliari)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari. Un bimbo di tre anni e mezzo è caduto in una piscina ed è annegato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e il personale medico del 118 che ha tentato a lungo di rianimarlo.