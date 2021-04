Belfast | autobus in fiamme tra violenze e proteste

(Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano leinin parte alimentate dalla frustrazione tra i sindacalisti filo-britannici per le barriere commerciali post-Brexit. Mercoledì, centinaia di giovani nella capitale della provincia del Regno Unito,, hanno dato fuoco a undirottato e hanno attaccato la polizia. Quali sono le cause dellein? Gli scontri e le

Undi linea è stato preso d'assalto e incendiato ieri sera anel corso della sesta notte consecutiva di violenze in Irlanda del Nord. Il mezzo è stato attaccato in un'area che divide le ...LONDRA. Unbruciato, sette poliziotti feriti, cinque ore di scontri a base di bottiglie Molotov fra ... da quella cattolica, che vuole ricongiungersi con Dublino, nel centro di. 'Sono ...Le immagini diffuse sui social mostrano un autobus incendiato nella zona Ovest di Belfast, in un'area di confine delle zone contese tra comunità nazionaliste e quelle unioniste. I manifestanti ...La Brexit ha riaperto le cicatrici dei 'Troubles'. Da una settimana i quartieri a maggioranza protestante di Belfast sono teatro di rivolte che le forze dell'ordine stanno faticando a controllare ...