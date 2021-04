Atp Cagliari 2021: Musetti altalenante, si arrende a Djere. Il serbo passa al terzo set (Di venerdì 9 aprile 2021) Laslo Djere supera Lorenzo Musetti al terzo set del match dei quarti di finale del torneo Atp di Cagliari 2021. L’azzurro cede 6-4 4-6 6-2 nei confronti del tennista serbo, capace di alzare il livello nei momenti decisivi. Qualche problema col dritto per l’illusionista di Carrara, protagonista di una sfida dal doppio volto in cui sono emersi i soliti pregi e qualche imprecisione di troppo. In semifinale ci va così il numero 57 del mondo, che se la vedrà contro uno tra Basilashvili e Struff. IL RACCONTO DEL MATCH – Un po’ spento l’Illusionista di Carrara nel primo set. Qualche difficoltà al servizio per l’azzurro, che a ogni modo tiene la battuta nei suoi primi tre game in battuta. Lo stesso fa anche Djere, che dal canto suo è il primo a rompere gli indugi e a trovare ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Laslosupera Lorenzoalset del match dei quarti di finale del torneo Atp di. L’azzurro cede 6-4 4-6 6-2 nei confronti del tennista, capace di alzare il livello nei momenti decisivi. Qualche problema col dritto per l’illusionista di Carrara, protagonista di una sfida dal doppio volto in cui sono emersi i soliti pregi e qualche imprecisione di troppo. In semifinale ci va così il numero 57 del mondo, che se la vedrà contro uno tra Basilashvili e Struff. IL RACCONTO DEL MATCH – Un po’ spento l’Illusionista di Carrara nel primo set. Qualche difficoltà al servizio per l’azzurro, che a ogni modo tiene la battuta nei suoi primi tre game in battuta. Lo stesso fa anche, che dal canto suo è il primo a rompere gli indugi e a trovare ...

