La Francia ha deciso di sospendere la somministrazione della seconda dose di AstraZeneca: le persone con meno di 55 anni riceveranno un vaccino diverso. Settimane di frenate e ripartenze sui problemi di sicurezza, per AstraZeneca contro il Covid-19 e così in ogni Stato decide autonomamente sul da farsi.

Macron promette 250 milioni vaccini prodotti in Francia nel 2021 ...di dosi di vaccino anti - Covid prodotto in Francia nel 2021. Una promessa fatta nel giorno in cui Parigi annuncia che chi ha meno di 55 anni e ha già ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca, potrà ...

Coronavirus ultime notizie. Francia, record di vaccinazioni: 510mila in un giorno. AstraZeneca ... Il Sole 24 ORE AstraZeneca, la Francia sospende la seconda dose: agli under 55 un altro vaccino La Francia ha deciso di sospendere la somministrazione della seconda dose di AstraZeneca: le persone con meno di 55 anni riceveranno un vaccino diverso. Settimane di frenate e ripartenze sui problemi.

