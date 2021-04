Zona rossa e zona arancione | regole e colori regioni

(Di giovedì 8 aprile 2021): mentre si attende per domani di sapere quale sarà la nuova ‘mappa’ deid’Italia – con, misure, divieti più o meno restrittivi su scuole, spostamenti, negozi per contrastare l’emergenza coronavirus in base alla fascia di appartenenza – lecome Lombardia, Lazio e Veneto, in attesa del monitoraggio settimanale e dei dati definitivi sperano, o sono convinte, di un passaggio o della permanenza nella fascia meno rigida. La Lombardia potrebbe infatti passare dallaalladalla prossima settimana. Lo ha spiegato oggi il governatore Attilio Fontana ai microfoni di Rtl ...

Corriere della Sera

Il numero dei contagi diminuisce e sulla cartina dell'Italia torna a prevalere l'arancione. Delle nove Regioni attualmente in- Valle d ' Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Lombardia, Campania e Calabria - tre dalla settimana prossima potrebbero passare nella fascia di rischio ...Dopo il piano turistico per fare delle isole minori dell'Italia delle isole free, i governatori delle isole più grandi, e , chiedono al di procedere con un'immunizzazione di massa, accelerata, anche ...Palermo in zona rossa : abbiamo deciso di fare un giro per le strade d’ingresso e di uscita della città per capire la situazione sui controlli. Siamo ...Zona rossa e zona arancione: mentre si attende per domani di sapere quale sarà la nuova 'mappa' dei colori d'Italia - con regole, misure, divieti più o meno restrittivi su scuole, spostamenti, negozi ...