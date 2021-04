Visit Geraci Siculo: i borghi, motore della rinascita (Di giovedì 8 aprile 2021) Parte da Geraci Siculo la proposta di un piano strategico per rilanciare e ripopolare i borghi, così come è necessario un riequilibrio tra città e aree interne. Ma soprattutto fare in modo che i giovani possano decidere di restare nei territori di appartenenza. E’ il messaggio che arriva dalla tavola rotonda, organizzata ieri pomeriggio via il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 8 aprile 2021) Parte dala proposta di un piano strategico per rilanciare e ripopolare i, così come è necessario un riequilibrio tra città e aree interne. Ma soprattutto fare in modo che i giovani possano decidere di restare nei territori di appartenenza. E’ il messaggio che arriva dalla tavola rotonda, organizzata ieri pomeriggio via il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

