Vaccino AstraZeneca | Draghi | “Useremo vaccino su chi ha più di 60 anni”

ricpuglisi : Lo stato italiano sotto il governo @GiuseppeConteIT non aveva 70 milioni di euro da investire in società con la med… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - alinatede : RT @sruotolo1: Fatto. Ho appena fatto il #vaccino anti covid. #Astrazeneca. Sto trascorrendo il quarto d’ora post vaccino nella sala d’atte… - MSator : RT @IlPrimatoN: Il presidente del Consiglio ha poche parole: 'Dobbiamo seguire le linee guida del ministero e del Cts' -

Fra i temi trattati, la situazione del piano vaccinale italiano alla luce della circolare del ministero della Salute che raccomanda proprio l'uso delsolo per gli over 60. Calo ...Il Ministero della Salute ha inviato a Regioni, istituzioni e associazioni la nuova circolare per aggiornare le raccomandazioni sulanti Covid di. Oltre a ribadire che è stato approvato dai 18 anni di età, si raccomanda l'uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni , mentre chi ha già ricevuto una prima ...Vaccinazione Anti Covid - Comunicato dell'Azienda sanitaria \| 08.04.2021 \| 19:02. AstraZeneca: l’Alto Adige segue le raccomandazioni AIFA – Si apre agli over 65. L‘Azienda s ...Mario Draghi, parlando in conferenza stampa della campagna vaccinale e delle nuove raccomandazioni sul farmaco AstraZeneca, si scaglia contro chi non rispetta le priorità e salta la fila per ricevere ...