Uomini e Donne, che fine ha fatto Tina Cipollari? Preoccupazione e mistero sulla sua assenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Tina Cipollari ancora assente dallo studio di Uomini e Donne. I fan sono molto in ansia perché l’opinionista manca in puntata dal 27 marzo (sebbene sia intervenuta in collegamento). Anche Maria De Filippi qualche giorno fa aveva cercato di capirci qualcosa di più e, ironicamente, le aveva chiesto: “Ti hanno messa agli arresti domiciliari“? Tuttavia lei non aveva risposto e si era semplicemente messa a ridere. Ora, a distanza di giorni, il mistero si infittisce. Tempo fa la storica opinionista del talk show di Canale 5 era stata assente per via della quarantena poiché venuta a contatto con un positivo al Covid. Successivamente è rimasta a casa a causa di problemi di salute e in quell’occasione l’amico e collega Gianni Sperti aveva puntualizzato che si trattasse solo di un’indigestione. E adesso? C’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)ancora assente dallo studio di. I fan sono molto in ansia perché l’opinionista manca in puntata dal 27 marzo (sebbene sia intervenuta in collegamento). Anche Maria De Filippi qualche giorno fa aveva cercato di capirci qualcosa di più e, ironicamente, le aveva chiesto: “Ti hanno messa agli arresti domiciliari“? Tuttavia lei non aveva risposto e si era semplicemente messa a ridere. Ora, a distanza di giorni, ilsi infittisce. Tempo fa la storica opinionista del talk show di Canale 5 era stata assente per via della quarantena poiché venuta a contatto con un positivo al Covid. Successivamente è rimasta a casa a causa di problemi di salute e in quell’occasione l’amico e collega Gianni Sperti aveva puntualizzato che si trattasse solo di un’indigestione. E adesso? C’è ...

