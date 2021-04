UGL, al via tour nazionale “Il Lavoro Cambia anche Noi” in 30 città (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Prenderà il via domani 9 aprile, per concludersi il 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il tour nazionale dell’UGL per “rivendicare la centralità del Lavoro” con lo slogan “Il Lavoro Cambia anche Noi!”. Sono previste 30 tappe nelle principali città italiane, da Nord a Sud. A bordo di un autobus, il sindacato incontrerà i lavoratori nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese, con l’aspirazione di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti, tutti i lavoratori che, in questa fase così delicata della pandemia da Covid-19, non possono recarsi fisicamente a Roma per festeggiare il Primo Maggio insieme. “Con questo tour dell’UGL stiamo andando fisicamente dai ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Prenderà il via domani 9 aprile, per concludersi il 1° maggio, in occasione della Festa del, ildell’UGL per “rivendicare la centralità del” con lo slogan “IlNoi!”. Sono previste 30 tappe nelle principaliitaliane, da Nord a Sud. A bordo di un autobus, il sindacato incontrerà i lavoratori nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese, con l’aspirazione di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti, tutti i lavoratori che, in questa fase così delicata della pandemia da Covid-19, non possono recarsi fisicamente a Roma per festeggiare il Primo Maggio insieme. “Con questodell’UGL stiamo andando fisicamente dai ...

