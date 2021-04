Tragedia familiare nel Mantovano, 27enne uccide la madre e poi si toglie la vita (Di giovedì 8 aprile 2021) Omicidio-suicidio a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Un 27enne ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita. GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MANTOVA) – Omicidio-suicidio a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, nella giornata di giovedì 8 aprile 2021. Un ragazzo di 27 anni ha ucciso la madre e, dopo aver avvisato i carabinieri del suo gesto, si è tolto la vita. E’ stata aperta un’indagine per capire meglio la dinamica di quanto successo e il movente che ha portato il giovane ad uccidere il genitore e poi suicidarsi. I punti da chiarire sono ancora diversi e gli inquirenti nelle prossime ore interrogheranno amici e parenti dei due. La Tragedia familiare La Tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 8 aprile 2021. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Omicidio-suicidio a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Unha ucciso lae poi si è tolto la. GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MANTOVA) – Omicidio-suicidio a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, nella giornata di giovedì 8 aprile 2021. Un ragazzo di 27 anni ha ucciso lae, dopo aver avvisato i carabinieri del suo gesto, si è tolto la. E’ stata aperta un’indagine per capire meglio la dinamica di quanto successo e il movente che ha portato il giovane adre il genitore e poi suicidarsi. I punti da chiarire sono ancora diversi e gli inquirenti nelle prossime ore interrogheranno amici e parenti dei due. LaLaè avvenuta nella mattinata di giovedì 8 aprile 2021. ...

Ventisettenne ammazza la madre e poi si impicca

La chiamata al 118: "Ho ucciso mamma", poi il suicidio

Tragedia familiare questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Un 27enne del posto, Luca Zapparoli, ha prima ucciso la madre, la 59enne Licia Iori, e poi si è tolto la vita.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 8 aprile 2021. Secondo quanto riportato dall'Ansa, il ragazzo ha prima ucciso la madre soffocandola e ...

