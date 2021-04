Tennis, Lorenzo Musetti e l’opportunità di Montecarlo: nel Masters1000 del Principato una chance per mettersi in mostra (Di giovedì 8 aprile 2021) Una grande opportunità. Lorenzo Musetti e il Masters1000 di Montecarlo saranno una cosa sola la settimana prossima. Il “principino” del Tennis italiano sarà al via del terzo “1000” in carriera, dopo aver ricevuto una wild card. L’invito degli organizzatori al Tennista del Bel Paese non è frutto di un gesto di bontà incommensurabile, ma frutto dei recenti risultati del giocatore nativo di Carrara. Musetti, infatti, nelle ultime settimane ha compiuto un balzo in avanti assai importante tale da proiettarlo in top-100 e ora con la possibilità di aumentare i giri del motore. La scalata potrebbe essere appena cominciata perché sulla terra “Lorenzo il Magnifico” ha il giardino di casa. I suoi gesti ampi con il rovescio a una mano e le variazioni ben si ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Una grande opportunità.e ildisaranno una cosa sola la settimana prossima. Il “principino” delitaliano sarà al via del terzo “1000” in carriera, dopo aver ricevuto una wild card. L’invito degli organizzatori alta del Bel Paese non è frutto di un gesto di bontà incommensurabile, ma frutto dei recenti risultati del giocatore nativo di Carrara., infatti, nelle ultime settimane ha compiuto un balzo in avanti assai importante tale da proiettarlo in top-100 e ora con la possibilità di aumentare i giri del motore. La scalata potrebbe essere appena cominciata perché sulla terra “il Magnifico” ha il giardino di casa. I suoi gesti ampi con il rovescio a una mano e le variazioni ben si ...

