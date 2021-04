Suicida in carcere a Vasto un dirigente Asl dopo l’arresto per corruzione (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è tolto la vita nella notte in carcere a Vasto Sabatino Trotta, lo psichiatra arrestato ieri a Pescara per corruzione. La notizia è stata pubblicata dai quotidiani Il Centro e Il Messaggero. La procura di Vasto ha aperto un fascicolo sull’accaduto. Trotta era stato arrestato ieri mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione del Gip e su mandato della procura di Pescara assieme a due responsabili di una cooperativa. Le indagini riguardano una gara d’appalto per l’affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, del valore complessivo di 11 milioni. Trotta era il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della Asl: alle scorse regionali si era candidato senza risultare eletto. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è tolto la vita nella notte inSabatino Trotta, lo psichiatra arrestato ieri a Pescara per. La notizia è stata pubblicata dai quotidiani Il Centro e Il Messaggero. La procura diha aperto un fascicolo sull’accaduto. Trotta era stato arrestato ieri mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione del Gip e su mandato della procura di Pescara assieme a due responsabili di una cooperativa. Le indagini riguardano una gara d’appalto per l’affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, del valore complessivo di 11 milioni. Trotta era ildel Dipartimento di Salute Mentale della Asl: alle scorse regionali si era candidato senza risultare eletto. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

AnsaAbruzzo : Apppalti Asl Pescara: suicida in carcere psichiatra - notiziedabruzzo : Si e’ suicidato nella notte in carcere a Vasto lo psichiatra arrestato ieri a Pescara per corruzione. - MosconeF : Il primario Sabatino #Trotta si suicida in carcere #Pescara #abruzzo - tony_colombia : Ma che c***o c'è né frega di Patrick Zaki....qui abbiamo gente che muore di fame...gente che si suicida perché hann… - fanpage : Accusato per l'omicidio di Tiziana Gentile, Gerardo Tarantino si è tolto la vita in carcere -