‘Sofagate’ | l’Europa Erdogan | “Arrogante e maschilista”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Con toni ironici e indignati lo spregevole incidente è stato ribattezzato, un hashtag che sta spopolando nel web attualmente. Mancanza di rispetto riservata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, lasciata senza sedia mentre veniva ricevuta al palazzo di Ankara. Il filmato che la riprende in piedi senza un posto dedicatole – al fianco di Erdo?an era seduto Charles Michel presidente del Consiglio europeo – ha suscitato forti discussioni da parte dell’opinione pubblica. il gesto ha destato forti critiche unanime da parte dei partiti italiani. L’hashatag’Sofagate’ come condanna del gesto di Erdo?an Svista del protocollo o mancanza di diritti verso le donne in Turchia? Al centro dell’hashtagsi scatena una polemica verso Erdo?an che deliberatamente ha ...