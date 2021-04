Serie C, Palermo-Foggia: il match tra i rosanero e i rossoneri sarà trasmesso in chiaro. I dettagli (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile il Palermo affronterà al "Renzo Barbera" il Foggia.I rosanero alle ore 15:00 dovranno vedersela contro i rossoneri nel match valido per la quattordicesima giornata di ritorno, rinviata a causa del massiccio numero di positivi riscontrati tra le fila del club pugliese. Intanto la società rosanero attraverso i canali ufficiali del club ha reso noto che il match contro i satanelli, oltre che sulla piattaforma della Serie C Eleven Sport, sarà trasmesso in chiaro su RaiSport, canale 57 e 58 del digitale terrestre.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Palermofficial/status/1380192301717262340" Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì 14 aprile ilaffronterà al "Renzo Barbera" il.Ialle ore 15:00 dovranno vedersela contro inelvalido per la quattordicesima giornata di ritorno, rinviata a causa del massiccio numero di positivi riscontrati tra le fila del club pugliese. Intanto la societàattraverso i canali ufficiali del club ha reso noto che ilcontro i satanelli, oltre che sulla piattaforma dellaC Eleven Sport,insu RaiSport, canale 57 e 58 del digitale terrestre.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/fficial/status/1380192301717262340"

Ultime Notizie dalla rete : Serie Palermo Direttore Telejato assolto da estorsione, condannato per diffamazione La sentenza è stata emessa poco fa dal giudice monocratico del tribunale di Palermo. Una decisione ... 'L'accusa diceva che le accuse erano serie invece le accuse erano infondate e non erano serie - ...

Estrazioni del Lotto 8 aprile 2021, SuperEnalotto e 10eLotto Sempre allo stesso orario si conoscerà anche la serie del 10Lotto serale abbinata alla lotteria e ...- - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo -...

Serie C-Girone C, Monopoli-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming Mediagol.it Il Pergo cade col Renate, domenica il Piacenza Si interrompe sul campo del Renate la striscia positiva della Pergolettese. Al "Città di Meda" i padroni di casa si impongono 2-0. Una sconfitta che lascia tranquilli i ragazzi di De Paola, sempre ad ...

Sicilia: Troina, in gara i lavori per consolidare il quartiere Borgo Palermo, 8 ape. (Adnkronos) - Sul quartiere "Borgo" di Troina, la Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha investito complessiva ...

