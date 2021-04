Sampdoria | il folle sogno di Ferrero stroncato sul nascere

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente dellaMassimoha sondato Max Allegri e Maurizio Sarri per la panchina blucerchiata: i due hanno declinato Progetti molto ambiziosi per Massimo. Il presidente dellasta valutando seriamente l’idea di separarsi da Claudio Ranieri al termine di questa stagione. Secondo “Il Secolo XIX” oltre al tecnico testaccino andrebbe via Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

UCS1946 : @MartinoTato @sampdoria C'era. Era già ammonito, intervento folle. -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria folle

SerieANews

... quando l'Inter prende 6 gol nelle tre partite ravvicinate contro Crotone (6 - 2),(...a posto proprio in occasione della partita che storicamente ha sempre fatto emergere la naturadei ......difensivo, è come avere servito su un piatto d'argento un assist per gli avversari. E Quagliarella non si è fatto scappare l'occasione, Anche Gigio ha delle colpe sul gol della, ma va ...Dejan Stankovic sarebbe la prima opzione della Sampdoria per il dopo-Ranieri. Scopriamo assieme chi è l'attuale tecnico della Stella Rossa ...Il Milan evita la sconfitta, ma la brutta figura rimane e soprattutto rimane la pericolosa frenata nella corsa verso il posto in Champions League. Colpa dei ros ...