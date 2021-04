Ridateci la libertà di rimorchiare. Siamo stanchi dei siti di incontri (Di giovedì 8 aprile 2021) Serena Pizzi Dopo un anno di clausura, abbiamo bisogno di tornare alla normalità. I siti di incontri non ci rendono giustizia: vogliamo conoscere gente dal vivo È un anno che Siamo chiusi in casa. Che non viviamo la nostra vita come eravamo soliti fare. La piccola parentesi della scorsa estate non è da considerare, visto che non tutti se la sono sentita di andare in vacanza. "Attento, potresti portare a casa il Covid e far morire tuo nonno". E chi è andato non se l'è goduta. Da quel 9 marzo 2020, quando Giuseppe Conte dichiarò che "l'Italia diventa zona protetta", a oggi non è cambiato nulla. Siamo sempre reclusi. Niente sport, niente aperitivi, niente cene, niente viaggi, poco lavoro. Niente che possa avere solo minimamente il gusto della normalità. In questo anno, tutto è cambiato. Ma anche noi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Serena Pizzi Dopo un anno di clausura, abbiamo bisogno di tornare alla normalità. Idinon ci rendono giustizia: vogliamo conoscere gente dal vivo È un anno chechiusi in casa. Che non viviamo la nostra vita come eravamo soliti fare. La piccola parentesi della scorsa estate non è da considerare, visto che non tutti se la sono sentita di andare in vacanza. "Attento, potresti portare a casa il Covid e far morire tuo nonno". E chi è andato non se l'è goduta. Da quel 9 marzo 2020, quando Giuseppe Conte dichiarò che "l'Italia diventa zona protetta", a oggi non è cambiato nulla.sempre reclusi. Niente sport, niente aperitivi, niente cene, niente viaggi, poco lavoro. Niente che possa avere solo minimamente il gusto della normalità. In questo anno, tutto è cambiato. Ma anche noi ...

