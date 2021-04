Recovery | Regioni a Draghi | ' semplificare o manchiamo occasione' **

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) -. Questa la richiesta che lehanno avanzato al premier Marioe agli altri esponenti di governo presenti alla riunioni sul Recovery, tutt'ora in corso. La semplificazione deve essere centrale, ha fatto notare il fronte delle, altrimenti rischiamo di perdere un'storica.

Advertising

ilfoglio_it : Entro fine mese il Recovery plan deve essere consegnato in Europa e Mario Draghi, oggi, dovrà superare un incontro… - RaiNews : Palazzo Chigi, riunione #Governo-#Regioni: sul tavolo #RecoveryPlan e #vaccini - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * RECOVERY FUND: «KOMPATSCHER HA PARTECIPATO ALL’INCONTRO FRA REGIONI E GOVERNO, CHIESTA… - SmorfiaDigitale : Palazzo Chigi, riunione Governo-Regioni: sul tavolo Recovery plan e vaccini - PappaletteraF : Recovery Plan, Draghi alle Regioni: 'Le sfide si vincono insieme' -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Regioni

Rai News

Le funzioni degli enti territoriali Quattro le funzioni degli enti territoriali:ed enti locali hanno la responsabilità attuativa delle misure loro assegnate. Lesupervisionano i ...Secondo il nuovo report, il rapporto positivi - tamponi è al 4,75%. Inviata a, istituzioni ed associazioni la nuova circolare con cui il ministero della Salute ha ...piano vaccini e il...ROMA (ITALPRESS) – “Molti si chiedono se questo Piano sia in continuità o meno con il precedente: è certamente in continuità in alcune ...CONFERENZA DRAGHI DIRETTA – Il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene oggi, giovedì 8 aprile 2021, una conferenza stampa resso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. La conferenza ...