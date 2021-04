(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Matrici, griglie e tecniche di valutazione. Dopo il successo della prima edizione, torna il 13 aprile ilanalitico organizzato dall'organismo di certificazione etraining centerdedicato alladel. Una monografia di 6 ore, dedicato verticalmente a tutte le fasi del processo didel, elemento fulcro e imprescindibile per eccellenza nelladel dato personale. Si partirà dal concetto chiave del risk based thinking, su cui poggia l'intera struttura del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali in quanto alla base delle meccaniche di monitoraggio edei processi inerenti il trattamento dei dati. I partecipanti al ...

Advertising

fisco24_info : Privacy, workshop Inveo su gestione rischio per tutti i professionisti Gdpr: Matrici, griglie e tecniche di valutaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Privacy workshop

Adnkronos

... DPO e consulenti, in grado di agevolarne il lavoro quotidiano; un supporto fornire evidenze e documentazioni in sede di ispezione relativamente al trattamento in essere. Unpratico ...Presenta così Alexandra Potapova , giovane designer fondatrice diStudi o , l' ...i diversi spazi l'uno dall'altro per permettere ai proprietari della casa di godere della giusta...Matrici, griglie e tecniche di valutazione. Dopo il successo della prima edizione, torna il 13 aprile il workshop analitico organizzato dall’organismo di certificazione e Gdpr training center Inveo de ...secsolutionforum è l’evento dedicato alla sicurezza: privacy e aspetti normativi, cybersicurezza, videosorveglianza, antintrusione e antincendio ...