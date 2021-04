Pomezia, coppia nasconde in casa cocaina e crack: lui prova a depistare i carabinieri portandoli a casa della madre (Di giovedì 8 aprile 2021) Durante uno dei quotidiani servizi da parte dei carabinieri di Pomezia, i militari sono intervenuti per una lite in strada tra due persone in una nota piazza di spaccio. Nel corso dell’intervento, per placare e identificare i due, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno notato, poco distante da loro, un ragazzo (romano di 25 anni già noto alle forze dell’ordine) con atteggiamento sospetto. Terminati i riti d’ufficio per la lite, una parte dei militari si è recata dal giovane per sottoporlo a dei controlli. Alla richiesta di essere condotti presso il suo domicilio il ragazzo, senza esitare, ha accompagnato i militari presso l’abitazione della madre. Tuttavia, il giovane era stato trovato in possesso di un secondo mazzo di chiavi, che apriva le porte di un appartamento nella medesima via. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Durante uno dei quotidiani servizi da parte deidi, i militari sono intervenuti per una lite in strada tra due persone in una nota piazza di spaccio. Nel corso dell’intervento, per placare e identificare i due, idell’Aliquota Radiomobile hanno notato, poco distante da loro, un ragazzo (romano di 25 anni già noto alle forze dell’ordine) con atteggiamento sospetto. Terminati i riti d’ufficio per la lite, una parte dei militari si è recata dal giovane per sottoporlo a dei controlli. Alla richiesta di essere condotti presso il suo domicilio il ragazzo, senza esitare, ha accompagnato i militari presso l’abitazione. Tuttavia, il giovane era stato trovato in possesso di un secondo mazzo di chiavi, che apriva le porte di un appartamento nella medesima via. Leggi ...

