Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano 10 anni di 'Avanti un altro!'... Pure di sera

(Di giovedì 8 aprile 2021)il decimoversario del game - show in primata. Domenica 11 aprile, su Canale 5, prende infatti il via 'undi'. Nel primo ...

e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game - show in prima serata. Domenica 11 aprile, su Canale 5, prende infatti il via ' Avanti un altro! Pure di sera '. Nel primo ...Divertimento e imprevedibilit : il conduttore anticipa alcuni temi della prima puntata dello show, che prende il posto di Live Non la D Urso .approda nella domenica sera di Canale 5 con Avanti un altro! Pure di ...Paolo Bonolis approda nella domenica sera di Canale 5 con «Avanti un altro! Pure di sera». Il programma, che occuperà lo spazio lasciato vuoto dopo la cancellazione di «Live – Non è la D’Urso», ...Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata. Domenica 11 aprile, su Canale 5, prende infatti il via "Avanti un altro! Pure di sera". Nel primo appunt ...